Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi

Sosyal medya hesabından lüks hayatını paylaşması sonrası haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve çete kurma suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Polat çifti, 9 ay tutuklu kalmasının ardından 19 Ağustos tarihinde tahliye edildi. Polatlar, büyük tepki toplayan tahliye kararını 18 Ekim tarihinde Beşiktaş'ta bir mekanı kapatarak kutladılar.

Partide Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu'nun sahnede birbirleriyle öpüşmesi tepki toplamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ile Doğu'nun bu eylemi sonrası haklarında "hayasızca hareket" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan abla-kardeş, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Dilan Polat ile Sıla Doğu hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, ikilinin öpüştüğünü gösteren video hakkında yapılan bilirkişi inceleme raporuna yer verildi. Raporda, müzik eşliğinde dans edildikten sonra Dilan Polat'ın Sıla Doğu'yu önce yanağından ardından ise dudağından öptüğü anlatıldı.

"ABLAM ANNEM GİBİDİR BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEMEZ"

İddianamede ifadesine yer verilen Dilan Polat, söz konusu partiye arkadaşının doğum günü olması sebebiyle gittiklerini, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem babalık yaptığını, yanağından öpecekken ablası bir anda dönünde böyle bir durum olduğunu söyleyerek, "Aramızda abla kardeş ilişkisi vardır başka bir şey düşünülemez. Toplum nezdinde herkesten özür dilerim. Ablam benim annem gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR SUÇLAMAYLA GELDİĞİM İÇİN UTANIYORUM"

Sıla Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde kız kardeşine 9 ay cezaevinde kalma sonrasında, "Bugünler geçecek demedim mi?" diyerek öptüğü sırada refleks olarak iki saniye dudak dudağa geldiklerini belirtti ve "Böyle bir suçlamayla buraya geldiğim için çok utanıyorum" diye konuştu.

"KORUNAN TOPLUMSAL AHLAK VE HAYA DUYGUSU"

Savcı, 'hayasızca hareket' suçunun, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "Genel ahlaka karşı suçlar" bölümünde düzenlendiğini, bu başlık altında korunmak istenenin; hukuki değer, toplumsal ahlak ve haya duygusu olduğunu kaydetti. İddianamede, iki kız kardeşin dudak dudağa öpüşmesinin toplum tarafından normal karşılanmadığı ve Türk toplumunun ar ve haya duygularını inciten davranışlar arasında yer aldığı değerlendirildi.

"YETERLİ DELİL VAR"

Savcı, iddianamede Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun, her ne kadar bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler da, herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemle "hayasızca hareketler" suçunun oluştuğunu ve dava açmak için yeterli delilin bulunduğunu belirtti.

BİR YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık, Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun, "Hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin, kabul edilmesi halinde abla-kardeş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.