Dilan Polat kırmızı Ferrari ile karakola gittiği iddia edildi. Hani MASAK el koymuştu

Editör: Özlem KIRAL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile yakınlarına ilişkin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usül Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el koyulmuştu. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edeceği gündemdeyken Polat'ın kırmızı Ferrari ile Beykoz emniyetine gittiği anları olduğu bir görüntü gündem oldu.

Dilan Polat'ın süper lüks arabasıyla karakola gittiğini görenler ''Hani MASAK el koymuştu'' yorumu yaptı