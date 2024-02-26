Dilan Polat serbest bırakılmak için anket açtı. Instagramdan takipçilerine sordu

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat takipçilerine Instagram'da açtığı ankette "Dilan Polat serbest bırakılmalı mı?" diye sordu.

Haklarında suç örgütü kurmak, kara para aklamak suçlarından yürütülen soruşturma sonrası eşiyle birlikte tutuklanan Dilan Polat şu an hapishanede yatıyor.

Dilan Polat'ın dava süreci 2019’da CİMER’e yapılan ihbarla başlamıştı. Polat’ın Ataşehir’de açtığı güzellik merkezinde illegal işlemler yapıldığı belirtildi. Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü güzellik merkezine denetime gitti. Müşterilere, yetkisiz oldukları halde tıbbi müdahalede bulundukları, güzellik merkezinde yetkili olunmadan sağlık hizmeti verilmesine izin verildiği tespit edildi.

5 Kasım'dan itibaren cezaevinde bulunan Dilan Polat ve eşi için istenen caza da belli olmuştu. Dilan Polat’a 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Engin Polat’a 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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