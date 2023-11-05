Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi

Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne getirildi.

KAYNAK: İHA
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne getirildi.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

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