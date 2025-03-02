Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı! Serbest bırakıldılar

Engin Polat, eşi Dilan Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında, sosyal medyada paylaştıkları videoda uyuşturucu kullandıkları iddiası ile yapılan ihbarlar üzerine haklarında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Engin Polat, eşi Dilan Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Dilan Polat, Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim" dedi.

'BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM'

Soruşturma haberinin ardından Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" ifadelerini kullandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolüne götürülen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile birlikte diğer şüpheliler de serbest bırakıldı.

Polatların avukatı Sevinç Horoz serbest bırakıldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Horoz, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.