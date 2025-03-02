Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı! Serbest bırakıldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Dilan Polat, Engin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmış 4 kişi sabaha karşı gözaltına alınmıştı. Aralarında Dilan ve Engin Polat'ında bulunduğu 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Engin Polat, eşi Dilan Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında, sosyal medyada paylaştıkları videoda uyuşturucu kullandıkları iddiası ile yapılan ihbarlar üzerine haklarında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

istanbul-dilan-ve-engin-polat-cifti-uy-591218-174921.jpg

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Engin Polat, eşi Dilan Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Dilan Polat, Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim" dedi.

7u7u.webp

'BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM'

Soruşturma haberinin ardından Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" ifadelerini kullandı.

u.webp

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolüne götürülen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile birlikte diğer şüpheliler de serbest bırakıldı.

Polatların avukatı Sevinç Horoz serbest bırakıldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Horoz, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' menüsü! Sadece tanesi 70 TL
Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' menüsü! Sadece tanesi 70 TL
Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı
Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı
Araç sürücüleri dikkat! Ortalama hız tespit sistemi genişletildi
Araç sürücüleri dikkat! Ortalama hız tespit sistemi genişletildi
Akılalmaz olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde tuzak kuruldu
Akılalmaz olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde tuzak kuruldu
Ümit Özdağ, cezaevinde Fatih Altaylı’ya konuştu! Bahçeli’nin koltuğuna aday olan iki güçlü ismi açıkladı!
Ümit Özdağ, cezaevinde Fatih Altaylı’ya konuştu! Bahçeli’nin koltuğuna aday olan iki güçlü ismi açıkladı!