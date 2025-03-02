Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Kişiler hakkında savcılıkça ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada dolaşan videolarda Polat çiftinin uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia ediliyor.

Sabahın erken saatlerinden bu yana sosyal medyayı etkin kullanmasına rağmen hiç bir paylaşım yapmayan Dilan Polat, sosyal medyadan ağlayarak yeni bir video paylaştı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra daha dikkatli yaşayacağını söyleyen Polat yaptığı açılışlar ve sosyal medyadaki gösterişli paylaşımlarına ise devam etti.

Haklarındaki tahliye kararı sonrası mahkeme tarihini bekleyen Polat çifti yakın zamanda gösterişli paylaşımlarla yine güzellik merkezi açılışı yapmıştı.

Ağlayarak video çeken Dilan Polat tahliye sonrası verdiği partide kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa verdiği görüntüler nedeniyle de yine gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat bu kez uyuşturucu ile ilgili iddialar üzerine ağlayarak şunları söyledi:

"Dilan Polat sosyal medyada yaptığı paylaşımda ağlayarak "Ben artık yaşayamıyorum, yaşayabilecek gücüm kalmadı bittim. Bir bir video çekiyorum bu videoyu her yerde paylaşıyorlar bilmem ne içmişler diye ve şuan öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış, gözaltına altına alındılar diye, muhtemelen gelirler alın götürün beni saçımı alın, kanımı alın, idrarı mı alın, her şeyimi alın canımı da alın bırakın beni artık yaşayabilecek gücüm kalmadı, bu iftiralardan kalmadı, tükendim siz gelmeden canıma da kıyayım bıktım" dedi.

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