Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın başı mafya ile dertte

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mafyanın haraç istemesi sebebiyle savcılıkta suç duyurusunda bulunduğu ve 2 kişinin gözaltına alındığı ancak serbest bırakıldığı belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın başı mafya ile dertte

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sosyal medyada sıkça paylaştıkları lüks yaşamları ve uçuk hediyeleriyle sık sık gündem oluyor.

Son olarak yıldönümlerinde uçak kiralamalarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftinin başı kendilerinden haraç isteyenlerle dertte. Çift, sahibi oldukları güzellik merkezini arayarak tehditle 500 bin lira haraç istendiği sebebiyle savcılıkta suç duyurusunda bulunurken, gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

İddiaya göre göre gözaltına alınanların serbest bırakılmasının ardından güzellik merkezinin müdürü aranarak tekrar tehditle para istendi.

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Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın (35) sahibi olduğu güzellik merkezini arayan bir kişi tehditle 500 bin lira haraç istedi.

SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran ikili, şikayette bulundu.

Kendilerini arayan kişinin H.İ.K olduğunu ve eski komşuları M.K.'nın onu yönlendirdiğini ileri sürdüler.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST KALDI

Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri emniyette suç kayıtları bulunan H.İ.K. ve güzellik merkezlerini arayan telefonun sahibi E.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan her iki kişi de serbest kaldı.

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YİNE TEHDİT ETTİ

H.İ.K., serbest kalmasının ardından güzellik merkezinin müdürü G.Y.'yi arayarak yeniden tehditle para istedi. Savcılığa yapılan başvurunun ardından H.İ.K., yeniden gözaltına alındı. M.K. ise arama yapılan adreslerde bulunamadı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan H.İ.K., adli kontrol kararıyla tekrar serbest kaldı .M.K'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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