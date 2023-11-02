Dilan Polat ve eşine ait lüks araçlar böyle emniyete götürüldü

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Ayrıca avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Engin Polat ve Dilan Polat'a ait ultra lüks araçların çekicilerle çekildiğini gösterdi.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

NELER OLDU?

Güzellik merkezi ve bakım ürünleri firmaları sahibi Dilan Polat ve Engin Polat, bir süredir yaşadıkları lüks hayatla Türkiye’nin gündemindeydi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve vergi müfettişlerinin hazırladığı rapor, şaşalı yaşamın perde arkasını ortaya çıkardı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine Polat çiftiyle ilgili soruşturma başlattı. “Resmi belgede sahtecilik” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Polis ve müfettişlerin incelmelerinde, şirket merkezlerindeki mali defterler, dijital kayıt cihazları ve çiftin telefonlarına savcılık kararıyla el konuldu.

GÖZALTI KARARI

İncelemeler devam ederken, Dilan, Engin Polat ve 12 kişi için gece gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın MASAK ön inceleme raporunda yer alan “Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir.” tespiti üzerine çıkarıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan iki kişi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.