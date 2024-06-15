Dilan Polat yollarını ayırdı

Geçtiğimiz günlerde aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüpheli kişinin tahliyesine karar verilmişti. Dilan Polat'ın tahliye talebi ise beklenen raporların henüz hazırlanmadığı için reddedilmişti.

Polatlar cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat'ın sosyal medya platformu "X"’den yapılan paylaşımda Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yapılan paylaşımda, "Avukat ‘Hüseyin Kaya’ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi.

Sıla Doğu, cezaevinin önünde Dilan Polat'ın adını haykırarak ağladı. Sinir krizi geçiren Sıla Doğu’yu adliye’nin önüne gelen yakınları sakinleştirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

MURAT AĞIREL’DEN BOMBA AÇIKLAMA

Gazeteci Murat Ağırel, bir hafta önce, sitede oturan kişilerin Polatların evinin temizlendiğini kendilerini ilettiğini iddia etti.

Devamında ise temizlikçilerin soranlara “tahliye edilecekler" diye cevabını verdiğini duyuran Ağırel “Mahkemeden çıkacak sonucu temizlik için gelen kişiler dahi günler öncesinden biliyor.” İifadelerini kullandı.

Ağırel, “Tesadüf” Polatların avukatı Hüseyin Kaya da KRT TV’deki Kayıt Dışı programında “MASAK aklanma raporunu yazıyor. O rapor geldiğinde müvekkillerimiz tahliye olacaklar” ifadesini kullandı.” dedi.