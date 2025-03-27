Dilan Polat’a büyük şok! Lüks araçları satışa çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat’a büyük şok! Lüks araçları satışa çıkarıldı

Lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks mal varlıklarına ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ihale açtı. Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı.

TMSF, Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'ne kayıtlı lüks araçlar için ihale usulüyle satış düzenleyecek.

Polat çiftinin sahibi oldukları "Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ait araç satış ilanı açıldı. İlanda Polat çiftine ait lüks araçlar, fiyatlarıyla listelendi.

LÜKS ARAÇLARIN FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Ferrari FERRARI MARKA, 296 GTB 2022 model aracın fiyatının 34 milyon 750 bin lira olduğu görüldü. Yüksek güvenlikli kapalı otoparkta tutulan araçlardan "PORSCHE PANAMERA 4 PLANTINUM EDİTİON 2,9-330 2022 model" ilanlı araç için istenen bedel ise 13 milyon 950 bin lira olarak görüldü.

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İHALENİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks araçlarının satışının yapılacağı açık artırma ihalesinin detayları da belli oldu.

Buna göre, haleye katılacakların kapalı zarfla komisyona gönderecekleri teklifler, arasında en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Komisyonun onayı sonrası lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak. 22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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