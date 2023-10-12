Dilan Polat'ın ablası intihar etti iddiası. Avukatı açıklama yaptı

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialardan hakkında inceleme başlatılan Dilan Polat’ın ablası Sılan Doğu’nun canına kıymaya teşebbüs ettiği iddia edildi. Sıla Doğu’nun avukatı söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.