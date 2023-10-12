Dilan Polat'ın ablası intihar etti iddiası. Avukatı açıklama yaptı

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialardan hakkında inceleme başlatılan Dilan Polat’ın ablası Sılan Doğu’nun canına kıymaya teşebbüs ettiği iddia edildi. Sıla Doğu’nun avukatı söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

Dilan Polat'ın ablası intihar etti iddiası. Avukatı açıklama yaptı

Kokain kullandığını itiraf ettikten sonra gözaltına alına ve daha serbest bırakılan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

htrbdf-csls.webp

Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

yj-jt-qvxw.webp

Sıla Doğu'nun avukatı Osman Eryiğit sosyal medya hesabından konuyla bir açıklama yaptı. Eryiğit, "Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek intihar olayını yalanladı.

hrhdbf-ixe7.webp

Sıla Doğu ise o açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayarak paylaştı.

İlgili Haberler
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait işyerine silahlı saldırı
Dilan Polat’a MASAK kıskacı: “100 milyonlarca liralık şaibeli işlem”
Dilan Polat'ın polikliniğine silahlı saldırı. Binayı kurşunladılar
Dilan Polat kokain kullandığını itiraf eden kardeşinin namaz kıldığı anları paylaştı
Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Uzmanı gripten korunmanın en etkili yolunu açıkladı Sağlık
Uzmanı gripten korunmanın en etkili yolunu açıkladı
Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü Gündem
Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü
Putin uluslararası mahkeme kararından sonra ilk kez yurt dışında Dünya
Putin uluslararası mahkeme kararından sonra ilk kez yurt dışında
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu Kültür Sanat
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır Gündem
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf Magazin
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir Dünya
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir