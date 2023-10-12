Dilan Polat'ın ablası intihar etti iddiası. Avukatı açıklama yaptı

Kokain kullandığını itiraf ettikten sonra gözaltına alına ve daha serbest bırakılan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Sıla Doğu'nun avukatı Osman Eryiğit sosyal medya hesabından konuyla bir açıklama yaptı. Eryiğit, "Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek intihar olayını yalanladı.
Sıla Doğu ise o açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayarak paylaştı.