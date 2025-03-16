Dilan Polat’ın kara kutusu geri döndü! Mutluluktan havaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat’ın kara kutusu geri döndü! Mutluluktan havaya uçtu

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule ülkeye dönüş yaptı. Dilan Polat çığlıklarla Şule’yi karşıladı.

İkamet izninin çoktan bittiği tespit edilen ve sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a gönderilen Şule ile Dilan Polat ayrılığı uzun sürmedi. Polat, sosyal medya hesabından Şule'nin geri döndüğünü duyurdu.

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ŞULE MEĞERSE EVLENMEMİŞ

Kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı döndüğü bilinmeyen yardımcı Şule ile kavuştuğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Polat, paylaştığı fotoğrafa da 'Beni iyileştirecek inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dilan Polat Şule'nin evlenmediğini kötü şeyler yaşadığını söyledi.

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