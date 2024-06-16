Dilan Polat'ın kardeşi tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın kardeşi tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

Dilan ve Engin Polat davasında dikkat çeken bazı isimler tahliye edildi. Dilan Polat'ın kardeşleri olan Sıla Doğu ve Can Doğu da tahliye olmuş, Sıla Doğu tahliye sonra sinir krizi geçirmişti. Bu kez de Can Doğu kameralara yakalandı.

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Tutuklular arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da bulunuyordu.

Ancak son gelişmeye göre Polat davasında Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.

Can Doğu, tahliyesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. O anlar “GazeteMagazin” tarafından şöyle kaydedildi:

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SILA DOĞU SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Sıla Doğu ise cezaevi önünde Dilan Polat'ın adını sayıklarken sinir krizi geçirdi, ancak yakınları tarafından sakinleştirildi. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte Sıla ve Can Doğu da dahil olmak üzere şahıslar hakkında yapılan aylık tutukluluk değerlendirmesinde, 4. Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkili Sıla Doğu'nun tahliye edildiğini duyurdu.

DİLAN POLAT AVUKATIYLA YOLLARINI AYIRDI

Son olarak, Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile yollarının ayrıldığına dair sosyal medya platformu "X" üzerinden yapılan açıklama da gündeme geldi.

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