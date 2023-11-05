Dilan Polat’ın Şule’si ortaya çıktı. Kara kutu olarak görülüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Dilan Polat’ın “kara kutusu” olarak görülen yardımcısı Şule, Polat çiftinin tutuklanmasının ardından ortaya çıktı. Yanına Polat çiftinin çocuklarını alan Şule, sosyal medya hesabından altınları ve paraları aldığım zaman nasıl huzurluysam kötü günlerinde de yanındayım dedi.

“EN AĞIR GÜNDE DE BURADAYIM”

Polat ailesinin çocuklarına baktığını söyleyen Şule Polat çiftinin kızını ve oğlunu paylaşarak, “Buradayım ya burada, bu altınlar, paralar verildiği zaman mutlu huzurlu buradaysam en zor ağır günde de buradayım çocukların yanındayım bırakmadım” dedi.