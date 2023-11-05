Dilan Polat'ın yakın arkadaşı mesajları ifşa etti. Bomba iddialar

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama nedeniyle açılan soruşturmada gözaltına alındı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı ise tutuklandı.

Tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın mahkemede, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırarak ağladığı duyuldu.

Günlerdir gündemde olan Polat ailesine dair Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan karar sonrası arkadaşının mesajlarını ifşa etti.

Dilan Polat'ın kendisine yazdığı mesajları paylaşan iş insanı Sevim Alan, Engin Polat'ı suçladı.

Sevim Alan yaptığı paylaşımlarda Engin Polat’a tepki göstererek yakın çevresinin Dilan Polat’a ilaç verdiğini iddia etti.

"ALLAH KAHRETSİN ÖYLE KOCAYI"

Dilan Polat'ın mesajlarda çocuklarına üzüldüğü dikkat çekerken Sevim Alan ise Engin Polat'ı suçlayarak "Senin çocuklarının çocukluğunu o etrafından sana ilaç dayayan namussuzlar aldı. Şoktayım aklım almıyor. Allah kahretsin öyle kocayı, babayı, dayıyı, avukatı zıkkım yiyin" dedi.