Dilan Polat'ın yardımcısı Şule aylar sonra ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule aylar sonra ortaya çıktı

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Dilan Polat'ın yardımcısı Şule aylar sonra ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin yardımcısı Şule hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Çiftin tutuklanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken Şule, bir süredir ortalıkta görünmüyordu.

Ancak, Şule'nin bir arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf karesinde yeniden ortaya çıktığı görüldü.

Çiftle oldukça yakın olan Şule, son fotoğrafıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

ekran-goruntusu-2024-08-07-081535-zdj3.webp

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan çift, lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çekti.

Ancak, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Polat çiftinin sahte belgeler kullanarak vergi matrahını düşürdüğü ve elde edilen gelirleri lüks araçlar ve gayrimenkuller alarak akladığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, çiftin tüm mal varlıklarına el konuldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra, soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler de tutuklandı.

Çiftin, internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen gelirleri sahte belgelerle akladığı ve bu paraları kişisel hesaplarına aktardığı iddia edildi.

İlgili Haberler
Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı
Son Haberler
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı Spor
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı
Meksika'dan Putin'e davet Dünya
Meksika'dan Putin'e davet
Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk? Gündem
Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk?
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü Dünya
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti Spor
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira Ekonomi
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira
Ters yönde giden sürücü dehşet saçtı Dünya
Ters yönde giden sürücü dehşet saçtı