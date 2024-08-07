Dilan Polat'ın yardımcısı Şule aylar sonra ortaya çıktı

Dilan ve Engin Polat çiftinin yardımcısı Şule hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Çiftin tutuklanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken Şule, bir süredir ortalıkta görünmüyordu.

Ancak, Şule'nin bir arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf karesinde yeniden ortaya çıktığı görüldü.

Çiftle oldukça yakın olan Şule, son fotoğrafıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan çift, lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çekti.

Ancak, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Polat çiftinin sahte belgeler kullanarak vergi matrahını düşürdüğü ve elde edilen gelirleri lüks araçlar ve gayrimenkuller alarak akladığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, çiftin tüm mal varlıklarına el konuldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra, soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler de tutuklandı.

Çiftin, internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen gelirleri sahte belgelerle akladığı ve bu paraları kişisel hesaplarına aktardığı iddia edildi.