Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı

Dilan Polat'ın eski yardımcısı olarak bilinen ve "kara kutu"su olarak adlandırılan Shaklo Khaydarova, Dilan Polat ve Engin Polat davasında önemli detaylardan biriydi.
Dilan Polat ve Engin Polat 2023 Kasım ayında gözaltına alındığında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınırken al varlıkları dondurulmuş, çalışanlar da mercek altına alınmıştı.
Bu çalışanlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Özbekistan asıllı yardımcısı Shaklo Khaydarova'ydı.
Dilan Polat ile çektiği videolarla tanınan ve Şule olarak anılan Khaydarova, akrabalarını çağırmış, Polatlar tutuklanırken onların villasında kalmaya başlamıştı.
Kaçak çalıştığı anlaşılınca Şule, gözaltına alınıp ülkesine yollanmıştı. Giderken de paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın" şeklinde paylaşım yapmış, bu sözleriyle büyük tepki toplamıştı.
Şule ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Polat'ların bakıcısının Özbekistan'da gece kulübü açtığı ortaya çıktı.
Şule, oldukça lüks olan gece kulübünden bir fotoğraf paylaşımı yaptı. Gelen tebrikleri video olarak yayınladı.
Khaydarova'nın bu parayı nereden bulduğunu merak konusu oldu. Khaydarova'nın daha önce de kendisine bir ev aldığı iddia edildi.
Lüks mağazalarda alışveriş yaparken de objektiflere yansımıştı.
İŞTE ŞULE'NİN YENİ GECE KULÜBÜ
Dilan Polat'ın Şule ile çekilmiş samimi fotoğrafları vardı.
Her anında yanındaydı....