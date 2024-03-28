Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı

Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı
Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat’ın "Şule" diye seslendiği ve "kara kutum" dediği Özbekistanlı yardımcısı Shaklo Khaydarova, geçtiğimiz aylarda sınırdışı edilmişti. Ülkesinde gece kulübü açtığı ortaya çıkan Şule'nin para kaynağı merak konusu oldu.
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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 1

Dilan Polat'ın eski yardımcısı olarak bilinen ve "kara kutu"su olarak adlandırılan Shaklo Khaydarova, Dilan Polat ve Engin Polat davasında önemli detaylardan biriydi.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 2

Dilan Polat ve Engin Polat 2023 Kasım ayında gözaltına alındığında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınırken al varlıkları dondurulmuş, çalışanlar da mercek altına alınmıştı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 3

Bu çalışanlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Özbekistan asıllı yardımcısı Shaklo Khaydarova'ydı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 4

Dilan Polat ile çektiği videolarla tanınan ve Şule olarak anılan Khaydarova, akrabalarını çağırmış, Polatlar tutuklanırken onların villasında kalmaya başlamıştı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 5

Kaçak çalıştığı anlaşılınca Şule, gözaltına alınıp ülkesine yollanmıştı. Giderken de paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın" şeklinde paylaşım yapmış, bu sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 6

Şule ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Polat'ların bakıcısının Özbekistan'da gece kulübü açtığı ortaya çıktı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 7

Şule, oldukça lüks olan gece kulübünden bir fotoğraf paylaşımı yaptı. Gelen tebrikleri video olarak yayınladı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 8

Khaydarova'nın bu parayı nereden bulduğunu merak konusu oldu. Khaydarova'nın daha önce de kendisine bir ev aldığı iddia edildi.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 9

Lüks mağazalarda alışveriş yaparken de objektiflere yansımıştı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 10

İŞTE ŞULE'NİN YENİ GECE KULÜBÜ

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 11

Dilan Polat'ın Şule ile çekilmiş samimi fotoğrafları vardı.

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 12

Her anında yanındaydı....

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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 13
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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 14
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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 15
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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 16
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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 17
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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 18
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Dilan Polat'ın sır küpü gece kulübü açtı 19
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