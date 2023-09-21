Dilan Polat'tan yürek yakan açıklama: Babam annemi...

2. Sayfa isimli programa konuk olan Dilan Polat, hem yaşadığı aile travmasını hem de eşi Engin Polat ile nasıl tanıştığını anlattı.

Dilan Polat'tan yürek yakan açıklama: Babam annemi...

2.Sayfa programının konuğu, sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat oldu. Yürek yakan hayat hikayesini anlatan Polat, "Bizim bir gecede hayatımız gitti. Babam annemi öldürdü. Ben olaya şahit oldum. O ana şahitlik etmedim olduktan sonrasında gördük" dedi.

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Polat, "Benim babam bilindik bir iş adamıydı. Bizim bir gecede hayatımız gitti. Annemi öldürdü babam. Ben olaya şahit oldum. O ana şahitlik etmedim olduktan sonrasında gördük. Erkek kardeşim çok küçüktü. Bir gecede babam rahatsızdı beyninde tümör vardı, ani krizleri olurdu. O aşamalarda ne yaptığını, kim olduğumuzu bilmiyordu anımsamıyordu.

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O atak dönemine denk geldi. Büyüdükçe beyninde sıkışma yapıp nöbetler geçirdi. Babamın ruhsatlıydı silahı. Silahını kullanan bir adam değildi. O gece ne oldu bilmiyorum, bir tartışma yaşadıklarını biliyorum. O esnada annem su getirmek isterken salona girdiğinde babam ne yaşadıysa anneme 14 kurşun sıkmış. Ben şimdi şimdi anlatabiliyorum, destek alıyorum artık. Eskiden anlatamazdım bayılırdım" dedi.

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Mal kalıp kalmadığını açıklayan Polat, "Babam cezaevine gitmiş bir yokuz ki, aile dağılmış. Ben 11 yaşındayım paramın peşine mi düşeceğim? Bize birkaç ev kaldı. Adam cezaevine girdi bir süre sonra borçlanıyorsun aksine. Benzinlikler nereye gitti diyorlar. Bir sürü ödemesi olan bir yer" sözlerini sarf etti.

Ailesinde yaşadığı travmatik olayların ardından kendisini teyzesinin büyüttüğünü söyleyen Dilan Polat, okul hayatında bu nedenle çok zorlandığını açıkladı.

İlk olarak hep kolejlere gittiğini söyleyen Polat, okullardan atılmasının ardından teyzesinin onu devlet okuluna yazdırdığını ve Engin ile orada tanıştığını şu sözlerle anlattı:

"Merdivenlerden iniyordu, onu görünce 'Ben burayı istiyorum' dedim. Kontenjan vardı oraya kayıt oldum. Engin ile öyle tanıştım. Ben 15 yaşındaydım. Hayatımın aşkı, mucizesi yani...

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Öyle tanıştık Engin'le... Engin'i gördükten sonra okul hevesim geldi. Engin, annem, babam, kocam, çocuklarımın babası, evimin direği her şeyim..."

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