Dilan ve Engin Polat çifti ölümden döndü! Aralarında Mustafa Aktaş da var

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Dilan ve Engin Polat çifti ölümden döndü! Aralarında Mustafa Aktaş da var

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" gibi suçlarla tutuklanan ve ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat trafik kazası geçirdi. Dilan Polat, ölümden döndüklerini açıkladı.

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tahliye edilen Dilan Polat yeni güzellik şubeleri açmaya başladı. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve makyöz Mustafa Aktaş, şube açılışı için gittikleri Güneydoğu turu sırasında Mardin yolunda korku dolu anlar yaşadı. Kamyon lastiği, Dilan Polatların bulunduğu araca çarptı.

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ANİDEN YOLDA BELİRDİ

19 Mayıs'ta Şanlıurfa'da başlayan yeni şube açılışı programları kapsamında bölgeyi gezen Dilan Polat ve eşi engin Polat Gaziantep'teki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Mardin'e doğru yola çıktı. Seyir halindeyken karşılarına çıkan kamyon lastiği, aracın ön kısmına çarparak kazaya neden oldu.

Kazanın hemen ardından yaşadığı korku dolu anları anlatan Dilan Polat, "Felaket bir kaza atlattık. Yolda duran kamyon lastiği bir anda önümüze çıktı" dedi.

Aracın içinde bulunan Mustafa Aktaş, "Fena nazara geldik. Arabanın altı yerden koptu sanki, radyatör bile delindi" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Sağlık durumları iyi olan Dilan Polat ve ekibi, programlarına devam edeceklerini ifade etti.

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