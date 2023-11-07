Dilan ve Engin Polat çiftine özel "Ezel" editi

Bir sosyal medya kullancısı Engin ve Dilan Polat çiftinin yüzlerini kullanarak Ezel dizisinin meşhur mahkeme sahnesini Eyşan ve Ömer olarak hazırladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem oldu