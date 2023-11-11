Dilan ve Engin Polat çiftinin kavga görüntüleri ortaya çıktı

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Çekmeköy’de doğum günü partisinde yaşanan komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Dilan Polat’ın park kavgasında komşusuna tekme attığı ve Engin Polat’ın ise ailesini de yanına alıp komşularının evlerini bastığı görülüyor.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI

Edinilen bilgiye göre, Dilan Polat eşi Engin Polat'a erken doğum günü sürprizi yaptı. Son model bir cipi de hediye eden Dilan Polat, eşinin doğum gününü de billboardlara ilan vererek de kutlamıştı. Dilan Polat, 6 Haziran akşamı da Çekmeköy'deki villalarında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Tüm ailesiyle birlikte kardeşi Sıla Doğu da aracını buraya park etti. Birkaç saat sonra o araç parkı yüzünden komşularıyla karşı karşıya geldi.

KOMŞUSUNUN ARACINI PARK ETTİĞİ YER KRİZE NEDEN OLDU

Kavganın yaşandığı Çekmeköy'deki sitede Polat çifti, kendi özel günlerinde misafirleriyle ilgilendiği esnada komşularının da o gün doğum günü partisi yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre komşunun eşi ve 6 yaşındaki kızı, birlikte dışarıda bir doğum günü yemeğine gitti. Akşam ilerleyen saatlerde siteye döndüğünde evlerine giden yolda hiçbir boş yer olmadığı ve her tarafın araçlarla dolu olduğunu gördü. İlk bulduğu müsait yere aracını bırakan adam, eşiyle ve kızıyla evine yöneldi.

“DİLAN POLAT PARK YERİNİ BAHANE EDEREK HAKARET ETTİ”

Polat’ın doğum gününe gelen misafirlerden birinin de o esnafa çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürmek istediklerinde ise Sıla Doğu'nun aracının arkasında yan komşularının arabasının olduğunu gördü. Kendisinden aracını çekmesini isteyince de tartışma çıktı. Elleri cebinde geldiği görülen komşuya Dilan Polat iddiaya göre hakaret etti. Engin Polat araya girerek tarafları sakinleştirmek istedi ancak Dilan Polat susmayarak hakaretlerine devam etti.

DİLAN POLAT TEKME ATTI ENGİN POLAT SALDIRDI

Yanındakiler tutmaya çalışsa da Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme attı. Aracına doğru yürüdüğü sırada ise kameraların açısından çıktı. İddiaya göre de Engin Polat ona orada saldırdı, o komşu da tek başınaydı ve yanında da hiçbir yakınının olmadığı öğrenildi. İddialara göre Engin Polat, o komşuya yumruk atarak sol gözünden yaralanmasına neden oldu.

ENGİN POLAT KOŞARAK KOMŞUSUNUN EVİNİ BASTI

Engin Polat bu kez de az önce saldırdığı komşunun evine koştu ve açık olan kapıdan içeriye girdi. Emniyete kadının verdiği ifadeye göre, Engin Polat hiddetli bir şekilde içeriye girdi ve kocasına tehditlerde bulunup küfürler savurdu. Büyük korku yaşayan o kadın cep telefonundan KADES uygulamasına girdi ve ihbarda bulundu. Kısa bir süre sonra olay yerlerine gelen ekiplere kapıyı Polat çifti açtı. Polisleri içeri almayan çift, ifade de vermedi. Polisler Polat çiftinin evine girdiği anda arbede yaşandı ve Dilan Polat polislere tepki gösterip zorluk çıkardı. İş yerinin Ataşehir'de olduğunu belirterek sadece emniyete ifade vereceğini belirtti. Polis bunun üzerine ekip aracına yöneldi. O sırada da Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat geldi ve durumu polise anlatmaya çalıştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

TATİL DÖNÜŞÜ İFADE VERMİŞLER

Polat çifti önce yurt dışına tatile çıktı ifade vermeye haftalar sonra geldi. Polat çifti suçlamaları kabul etmedi. Dilan Polat komşusunun kendisini yaraladığını hatta darp raporu aldığını söyleyerek 'kimseyi tehdit etmedim hakarette bulunmadım' dedi. Engin Polat da komşusuna saldırmadığını kendilerinin saldırıya uğradığını söyledi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.