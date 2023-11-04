Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı.

KAYNAK: İHA
Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan ve 1 Kasım'da gözaltına alınan Engin Polat ile eşi Dilan Polat'ın ifade işlemleri sonuçlandı. İki isim kendilerine yöneltilen soruları 6 saati aşan bir süre boyunca cevapladı.

Dilan Polat ve Engin Polat, ‘Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet’ suçlarıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İkiliye bu süre zarfında sayfalarca soru yöneltildi.

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