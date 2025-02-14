Dilan ve Engin Polat için karar çıktı! Azmettirme suçundan yargılanıyordu

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 2 kere silahla ateş açılmıştı. Parlak’ın güzellik merkezi camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

BANU PARLAK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame çerçevesinde Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davanın ilk duruşması, 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi’nde gerçekleştirilmişti. Banu Parlak, duruşmanın görülmesinden yaklaşık 1 ay sonra şikayetinden vazgeçmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Dilan ve Engin Polat çiftinin beraatine karar verdi.

“ADALET TECELLİ EDİYOR”

Dilan Polat beraat kararı sonrası sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. Dilan Polat aynı zamanda; 'Yapmadığımız bir şey için suçlandık tutkulu iken tekrar tutuklandık! Biz kimsenin ne canına ne malına zarar vermedik! Kimsenin dükkanına zarar vermedik! Çok çile çektim çok dua ettim tek istediğim gerçeklerin ortaya çıkmasıydı. Adalet tecelli ediyor! Berat kararı geldi! Biz yapmadık!' ifadelerini kullandı.