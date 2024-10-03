Dilan ve Engin Polat'ın vergi soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı. Devleti ne kadar zarara uğrattıkları açıklandı

Dilan ve Engin Polat'ın "vergi suçu" soruşturmasında verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı. Dilan Polat, kendine ait kredi kartı olmadığını ve parayı eşi Engin Polat'tan aldığını belirtti. Engin Polat ise şirketlerinin aylık cirosunun 10 milyon lirayı bulabildiğini ifade etti. Bilirkişi raporuna göre, Polat çiftine ait 15 şirketin devlete verdiği zarar 510 milyon lira olarak tespit edildi.

"DEVLETE BORCUMUZ VARSA ÖDEMEK İSTERİZ"

Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Dilan Polat savcılığa verdiği ifadesinde, "Limited şirket ve anonim şirket ne demek bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğunda nereye ödüyoruz bilmiyorum. İnternet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda Engin bana genelde nakit veya Engin'in kredi kartı ile ödeme yapardı. Çok tehdit aldığımız için yanımızda korumalar olurdu. Ödemeleri de onlar yapardı. Şahsım adına kredi kartım yoktur. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" dedi.

"BİRKAÇ FATURA GÖZDEN KAÇARAK..."

Engin Polat ise soruşturmada yapılan incelemelerin sağlıklı olmadığını savunarak, "Cezaevinden çıkalı 25 gün oldu. Bu raporları inceleyip detaylı olarak yazılı savunma sunacağız. Bizim ticaretimiz gerçekti. Birkaç fatura gözden kaçarak kesilmediyse bu kasten değil, sehven veya yanlışlıkla yapılmış olabilir. Şirketi yaklaşık 1,5 yıl işlettik. 2023 yılının ekim ayında cezaevine girdiğim süreye kadar kampanya dönemlerimize göre aylık 5 ila 10 milyon lira arasında ciromuz vardı. Ciroya göre de giderimiz artıyordu. Bu şirkette kullandığımız ürünlerin bazılarını fason firmalardan alıyorduk. Yine de faturalarımızı kesiyorduk. Faturasız hiçbir işlem yapmadık. Kayıt dışı bir işlem yapmamız mümkün değil" dedi.

POLATLARIN KAMUYA ZARARI 510 MİLYON LİRA

Dilan ve Engin Polat'ın "vergi suçu" soruşturmasında verdikleri ifadelerin ardından, bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, Polat çiftine ait 15 şirketin devlete verdiği zararın 510 milyon lira olduğu tespit edildi. Hazırlanacak iddianamede, Polat çifti ve diğer şüphelilerin her bir şirket için ayrı ayrı "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanması bekleniyor.