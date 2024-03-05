Dilber Turizmi! İnci Taneleri'nin çekildiği pavyona tur düzenlenmeye başlandı

Kaynak: Durak Medya
Dilber Turizmi! İnci Taneleri'nin çekildiği pavyona tur düzenlenmeye başlandı
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi İnci Taneleri'ndeki Dilber sahnelerinin çekildiği pavyona turlar düzenlenmeye başlandı.

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Selma Ergeç'in başrolleri paylaştığı dizi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Dizide ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri son olarak turizme yön verdi.

EN UCUZ TUR 10 BİN TL

DurakMedya’dan Mustafa Barış Durak’ın haberine göre; Dizinin çekildiği pavyona turlar düzenlenmeye başlandı.

Turun ücreti ise duyanları şaşkına çevirecek cinsten. En ucuz turun ücreti 10 Bin TL.

Kontenjanların mart ayında dolduğu öğrenildi. Nisan ayında ise çok az sayıda kontenjanın kaldığı belirtildi.

Turun duyuruları da yapılmaya başlandı. Duyuruda, “Ne Dilber, Ne Behzat Ç. gözlerim açık gider pavyonu görmezse diyenleri bekliyoruz ” denildi.

Son olarak turizme yön veren Dilber'den etkilenilerek dans kursları açılmış, çok sayıda insan bu kurslara akın etmişti. Ayrıca Dilber'in kıyafetleri internet üzerinden satılmaya başlanmış ve çok kısa sürede tükenmişti.

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