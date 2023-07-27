Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’na neden engel olmak istediğini yıllar sonra açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Gökhan Çınar'ın Katarsis isimli YouTube programına konuk oldu.

Programda kendisiyle ilgili merak edilenlere de yanıt veren Dilek Kaya İmamoğlu, seçildiği dönemde eşi Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasını istemediğini söyledi.

"ORADA BAŞLAYAN BİR SÜRÜ PROJELER VAR. YARIM BIRAKACAĞIZ"

Dilek İmamoğlu, eşinin İBB başkanlığına adaylığını neden istemediğini şu sözlerle açıkladı:

"Ben ona 'Bir dönem daha Beylikdüzü'nde yapalım sonra gerçekten eğer çok istiyorsan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaparken İstanbul çalışmalarını devam ettir' dedim. Daha biz Beylikdüzü’nü almışız daha orada başlayan bir sürü projeler var. Yarım bırakacağız şimdi oraya gideceğiz. Çocuklar büyüme evresinde belki üzerime çok fazla sorumluluk yüklenecek. Tüm bunların bilinciyle çok da aday olmasını istemedim. Şimdi iyi ki olmuş diyorum. İstanbul'un o dönem alınması gerekiyormuş. İyi ki de İstanbul’u kazandık."

VAN MİTİNGİNDEKİ ZAFER İŞARETİNİ AÇIKLADI

Van mitinginde yaptığı zafer işareti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan İmamoğlu, konuyla ilgili de ilk kez konuştu.

İmamoğlu, "Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım?" açıklaması yaptı.

"BU MÜCADELE HEPİMİZİN MÜCADELESİ İŞARETİ"

Dilek İmamoğlu, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Bu yüzden kaybediyoruz bence çünkü olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz. İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtlıyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz aslında. Benim yaptığım zafer işareti bir bütünüz, birlikte başaracağız, bu mücadele hepimizin mücadelesi, o bir başarı işareti. Yani evrensel olarak kabul edilmiş bir zafer işareti. Başka hiçbir anlam içermiyor.

Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım? Biz daha şeffaf bir yönetim için geliyoruz, barışmak zorundayız. Yoksa bunun bedelini çocuklarımız ve onların çocukları ödeyecek. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çocuklarımız da onların çocukları da bu ülkede yaşayacak."

EKREM İMAMOĞLU'NA TAŞLI SALDIRI

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili de konuşan Dilek İmamoğlu "Neden yapılıyor? Orada ekrem’e bir taş gelmiş olabilir ya da yanındaki korumasına gelmiş olabilir. ‘Ah taş geldi canı acıdı’ değil oradaki mesele. Neden yapılıyor bu? O yüzden oradaki hissettiğimiz duygu üzüntü ve acıma. Acıyorsunuz yani onu yapan insanın yapma kapasitesine acıyorsunuz" dedi.

İmamoğlu, "Onu yapan da bir insan taş attığı da bir insan. Onu ona yaptıran da bir insan. Aradaki bu anlamsızlığı, bu nedeni ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz ama cevap bulamazsınız. Bulamıyoruz, üzülüyoruz sadece. Olmaması gerekiyordu ama bu yola tüm bunları göze alarak çıkıyorsunuz" diye konuştu.