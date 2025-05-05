Dilek İmamoğlu’na sürpriz 'First Lady' telefonu

1,5 ayı aşkındır Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından çok sayıda isim destek amacıyla Dilek İmamoğlu ile görüştü. Bu sefer destek telefonunda sürpriz isim ortaya çıktı. Oda TV’nin özel haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün aradığı iddia edildi.

“Yolsuzluk” iddiaları kapsamında tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için 15,5 milyon vatandaş sandıklara gitti. Çok sayıda isim telefonla İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu arayarak desteklerini gösterdi.

HAYRUNNİSA GÜL'ÜN DİLEK İMAMOĞLU’NU ARADI

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu bu defa sürpriz bir isim aradı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün Dilek İmamoğlu’nu aradığı ortaya çıktı. Oda TV yazarı Ayşe Baykal, Dilek İmamoğlu'na yakın kaynakların Hayrunnisa Gül'ün telefonu hakkında bilgi verdiğini iddia etti.

“DESTEK VERMEK İÇİN ARAMIŞ VE GÖRÜŞÜYORLARMIŞ”

Baykal yazısında şunları belirtti:

"Dilek Hanım’a yakın kaynaklar tarafından öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 2014 yılında başlattığı intifadasını değerli gördüğüm ve kendisine biçilen rolün dışına çıkabilme cesaretini gösteren Hayrunnisa Gül, Dilek Kaya İmamoğlu’na destek vermek için aramış ve görüşüyorlarmış. Kadın dayanışması için kendisini tebrik ediyorum."