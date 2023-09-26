'Dilek Taşı' dizisinde flaş değişiklik

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Kanal D'de yayınlanan “Dilek Taşı” dizisi perşembe akşamları seyircisiyle buluşuyor. Yaşar İrvül ve Efe İrvül‘ün yapımcılığını üstlendiği dizi her hafta Salih Bademci, Hazal Subaşı, Özge Özberk ve Perihan Savaş gibi güçlü oyuncuların şovuna dönüşüyor. Başarılı yönetmen Altan Dönmez‘in geçen haziran ayından beri çalışmalarına başladığı dizide önemli bir değişiklik yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Altan Dönmez kurucu yönetmeni olduğu diziye başından beri planlandığı gibi veda edecek. Dönmez 7. bölümde diziyi meslektaşı Deniz Koloş‘a devredecek. Her hafta ekranda nostalji rüzgârları estiren “Dilek Taşı”nın 7. bölüm çekimleri bu hafta tamamlanacak.

