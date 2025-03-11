Dilenciler üzerinde 26 bin 769 TL ile yakalandı!

Kaynak: İHA
Dilenciler üzerinde 26 bin 769 TL ile yakalandı!

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını sömürüp haksız kazanç sağlayan 483 dilenci hakkında işlem yapıldı. Dilencilerin üzerinde ise 26 bin 769 TL çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentin işlek caddeleri, cami önleri ve trafik ışıklarında dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

aw409656-04.jpg

Yakalanan şahıslar hakkında tutanak tutulurken, yapılan üst aramalarında toplam 26 bin 769 TL bozuk para ele geçirildi.

aw409656-05.jpg​​​​​​​

Operasyon kapsamında büyük kısmı yabancı uyruklu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, ekipler tarafından toplanarak "Dilenci Toplama Merkezi'ne" götürüldü.

aw409656-06.jpg​​​​​​​

Burada üzerlerinden çıkan paralara tutanak karşılığında el konuldu. Son iki haftada yapılan denetimlerde 483 dilenciye müdahale edilirken, toplanan 26 bin 769 TL kamuya aktarılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.

aw409656-07.jpg​​​​​​​

Zabıta ekipleri, halkın duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden kişilere karşı denetimlerini sürdüreceklerini belirtti.

aw409656-08.jpg

aw409656-01.jpg

aw409656-02.jpg

aw409656-03.jpg

Son Haberler
Panathiaikos’a bir Türk antrenör daha geldi: Kulüp tarihine geçti
Panathiaikos’a bir Türk antrenör daha geldi: Kulüp tarihine geçti
Köyde komşu katliamı. 1'i kadın 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Köyde komşu katliamı. 1'i kadın 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuşma için salon vermediler! Başkandan açıklama geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuşma için salon vermediler! Başkandan açıklama geldi
İlginç karar! Nevşehir'de köyde iftar vakti yemek pişirmek yasaklandı
İlginç karar! Nevşehir'de köyde iftar vakti yemek pişirmek yasaklandı
Galatasaray Osimhen’i elinde tutmak için servet harcamak zorunda: Talepleri ortaya çıktı
Galatasaray Osimhen’i elinde tutmak için servet harcamak zorunda: Talepleri ortaya çıktı