Dilencinin 2 saatlik kazancı iş insanlarını aratmadı. Otomobilini park edip dilenmeye gitti

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumali A. isimli şahsın da arasında olduğu dilenci şebekesinin Adana’dan Bolu’ya gelerek dilendiğini tespit etti. Sakat gibi davranan ve yaşlı imajı vermek için kıyafetlerini değiştiren Cumali A., insanların manevi duygularını istismar ettiği sırada zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Dilenciye yapılan incelemede üzerinden 1.595 TL para çıktı. Yaşlı gibi davranarak insanları kandıran Cumali A’nın aslında 40 yaşında olduğu ve bu parayı sadece 2 saatte topladığı ortaya çıktı. Kendisine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince 977 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, Cumali A’nın 01 CNC 19 plakalı otomobilini Atatürk Stadyumu yanına park ettiği ve gayet rahat ve sağlıklı şekilde hareket ettiği görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Cumali A’nın aracı park ettikten sonra anahtarı diğer şebeke üyelerinin alabilmesi için teker bölümüne sakladığı, ardından da pazaryerine doğru ilerlediği görüldü. Zabıta ekipleri, aracın kaldırıma park edilmesi nedeniyle şahsa ceza kesti.