Dilencinin bir günlük kazancı şoke etti! Binlerce lira cebinden çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dilencinin bir günlük kazancı şoke etti! Binlerce lira cebinden çıktı

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan tespitler sonucunda, Antakya Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye esnasında para toplayabilmek için vatandaşların manevi duygularını istismar ederek O.K. isimli şahsın dilendiğini tespit etti.

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ÜZERİNDEN 12 BİN 980 LİRA ÇIKTI

Ekipler tarafından yakalanan O.K., zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramada O.K. üzerinden tam 12 bin 980 lira çıktı. Şahsın üzerinden çıkan 12 bin 980 liraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularını sömürerek kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

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