Dilencinin çorabından çıkan para şoke etti!

Kaynak: İHA
Dilencinin çorabından çıkan para şoke etti!

Çorum'da zabıta ekipleri tarafından bir dilenci yakalandı. Dilencinin çorabından tam 2 bin 235 lira para çıktı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının girmesiyle artış gözlenen dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yakalanan dilencilerin topladıkları paraları saklama yöntemleri de dikkat çekiyor. Zabıta ekiplerince daha önce yapılan çalışmalarda ekmek arasında ve ilaç kutusundan çıkan paralar bu kez de çorap içerisinden çıktı. Y.Ö. isimli kadın dilenci hakkında idari para cezası uygulanırken dilencilik yoluyla toplanan 2 bin 235 TL'ye de el konuldu.

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, özellikle cami civarları, alışveriş merkezleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve vatandaşların kesinlikle bu tür dilencilere para vermemesi gerektiğini ifade etti.

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