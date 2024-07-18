Dilencinin kurnaz oyununu zabıta ekipleri bozdu. Bakın paralar nerden çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dilencinin kurnaz oyununu zabıta ekipleri bozdu. Bakın paralar nerden çıktı

Çorum'da dilencilik yapan bir şahıs toplandığı paraları ilaç kutusunun içinde sakladığı ortaya çıktı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere karşı yaptıkları çalışmalarda ilginç bir olaya rastladı. Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan yaşlı kadının topladığı paralar çantasındaki ilaç kutusunda sakladığı ortaya çıktı.

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Denetimlerine aralıksız devam eden ekipler, vatandaşların merhamet duygularını kullanarak dilencilik yapanlara yönelik de çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri, Osmancık Caddesi'nde dilencilik yapan bir kadını fark etti. Arama sırasında dilencinin topladığı paraları çantasındaki ilaç kutusunun içerisine gizlediği tespit edildi. Dilencilik yoluyla elde edilen paraya tutanakla el konulurken G.K. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

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