Dilencinin üstündeki paralar masayı kapladı

Kaynak: İHA

Van’da dilencilere yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, bir dilencinin üzerinde 75 bin 950 TL nakit para buldu. Paralar konulduğu masayı adeta örtü gibi kapladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik yapılan denetimlerde ilginç bir olay yaşandı. Denetim sırasında dilenirken yakalanan bir şahsın üzeri arandığında, kıyafetleri ve poşetleri arasına gizlenmiş şekilde 75 bin 950 TL bulundu.

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Kimlik tespiti için zabıta eşliğinde karakola götürülen şahıs, buradaki işlemlerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına getirildi. Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paraya da el konuldu.

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Zabıta Daire Başkanlığı, ele geçirilen paraların kamuya aktarılacağını belirterek, vatandaşları duygularını istismar eden kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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