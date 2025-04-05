Dilencinin üzerinden 42 bin TL çıktı: Açıklamalarıyla şoke etti!

Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. O çalışmaların birini gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen H.N. (56) isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı.

H.N.'yi almak için 01 ACE 550 plakalı araçla gelen S.A ve T.A. şahıslar da şüphe üzerine yakalandı. H.N.'yi dilendirdiğinden şüphelenilen şahısların, dilencilikten kazandıkları parayı çöp poşetinin içine doldurduğu, üzerini ise dikkat çekmemesi için çarşafla kapattığı belirlendi.

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PARALARI 8 ZABITA GÖREVLİSİ 1 SAATTE SAYDI

Poşet içindeki dilencilik geliri para, 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı. Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu belirlendi. Türk Lirası'nın yanı sıra 24 Euro ve 11 Dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı. Dövizin güncel kurdan TL'ye dönüştürülmesinin ardından kamuya aktarılacağı öğrenildi.

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"PARALAR UZAYDAN GELMİŞ. BEN DE UZAYDAN GELDİM"

İHA muhabirinin uzattığı mikrofona saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedi. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma" dedi.

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