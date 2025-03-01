Dilenirken yakalandı! Üzerinden çıkan para görenleri şoke etti

Kaynak: İHA
Dilenirken yakalandı! Üzerinden çıkan para görenleri şoke etti

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri dilenen kadının üstünden 6 bin TL buldu.

Adana'da vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri dilenirken yakaladıkları kadının üstünden 6 bin TL ele geçirdi.

dilenci1.jpgAdana'nın Seyhan ilçesinde şehir merkezinde vatandaşlar, kaldırımlarda dilenen şahsı zabıta ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dilenen kadını yakalayıp Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yapılan üst aramasında kadının üstünden 6 bin TL çıktı. Paraya el koyan ekipler, kadına Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uyguladı.

Kadının üzerinden çıkan parayı birkaç saatte topladığı öğrenildi.

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