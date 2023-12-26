Dilin kemiği yoktur atasözünün anlamı nedir?

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Dilin kemiği yoktur atasözünün anlamı nedir?
Dilin kemiği yoktur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dilin kemiği yoktur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bazı sözler düşünülmeden ve tartılmadan söylendiğinde karşı tarafı üzebilir ve beklenmedik sonuçlar doğurabilir.

Sözü söyleyen kişi daha önceden söyleyeceği şeyin planını yapmadıysa, çat çat ağır konuştuysa kalbini kırdığı kişinin gönlünü almak için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalacaktır.

'Dilin kemiği yoktur' sözüyle, tartılamaz biçilemez, eğilip bükülemez anlamında kullanılır.

DİLİN KEMİĞİ YOKTUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Dilin kemiği yok tabi saçmalayınca eşinden oldun.

Sen sandın ki her şeyi söyledikten sonra olaylar kaldığı yerden devam edecek. Öyle olmuyor işte, dilin kemiği yoktur.

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