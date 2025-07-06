Dilovası’nda korku dolu kaza! Kazayı görenler gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dilovası’nda korku dolu kaza! Kazayı görenler gözlerine inanamadı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Dilovası Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. M.D.'nin kontrolünü yitirdiği 38 JT 632 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, otomobilin kapısını keserek M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı M.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Dilovası’nda korku dolu kaza! Kazayı görenler gözlerine inanamadı

Dilovası’nda korku dolu kaza! Kazayı görenler gözlerine inanamadı

Dilovası’nda korku dolu kaza! Kazayı görenler gözlerine inanamadı

Dilovası’nda korku dolu kaza! Kazayı görenler gözlerine inanamadı

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