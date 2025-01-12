Dilovası’ndaki fabrika yangını 4 saatte kontrol altına alındı

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Çerkeşli Mahallesi'nde, İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde fındık kabuğundan kömür üretimi yapılan bir fabrikada çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevler içinde kalan fabrikaya müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 4 saatlik yoğun bir çaba ile kontrol altına aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle iş makineleri başta olmak üzere fabrikada önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ve diğer detaylarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.