Dilovası’ndaki fabrika yangını 4 saatte kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

Kocaeli Dilovası'ndaki kömür üretim fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, 4 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Çerkeşli Mahallesi'nde, İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde fındık kabuğundan kömür üretimi yapılan bir fabrikada çıktı.

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Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevler içinde kalan fabrikaya müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 4 saatlik yoğun bir çaba ile kontrol altına aldı.

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Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle iş makineleri başta olmak üzere fabrikada önemli ölçüde hasar meydana geldi.

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Yangının çıkış nedeni ve diğer detaylarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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