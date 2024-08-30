Dilruba'nın tahliye edilmesine Özgür Özel'den ilk yorum. Dün ziyaretine gitmişti

Dilruba Kayserilioğlu, bir sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklandıktan sonra, dün gece ailesine ve avukatlarına bilgi verilmeden tahliye edildi. Tahliye sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ilk açıklama geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu, gece saatlerinde serbest bırakıldı. Aslında hiç tutuklanmaması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşması önemli bir gelişme. Ancak yaşananlar, hukuk sistemimize ve demokrasimize ciddi zarar vermiştir. Gerçek bir demokraside, hiçbir yurttaş ifade ve düşünceleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılmamalıdır. Bu hedefe ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi.



Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir.



Hiçbir… — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 30, 2024

NE OLMUŞTU?

İzmir’deki bir sokak röportajında, Instagram yasağı ve hükümet politikalarını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Avukatı Hüseyin Yıldız’ın itirazı üzerine, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından tahliye kararı verildi. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından verilen tutuklama kararı mahkeme tarafından onaylandı. Savcılık, iddianameyi hızlı bir şekilde hazırlayarak duruşma tarihini 3 Eylül olarak belirlemişti.