Dilruba'nın tahliye edilmesine Özgür Özel'den ilk yorum. Dün ziyaretine gitmişti

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Dilruba'nın tahliye edilmesine Özgür Özel'den ilk yorum. Dün ziyaretine gitmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba’yı ziyaret etmesinin ardından, gece yarısı sessiz sedasız tahliye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Yaşananlar, hukuk sistemimize ve demokrasimize büyük zarar vermiştir" dedi.

Dilruba Kayserilioğlu, bir sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklandıktan sonra, dün gece ailesine ve avukatlarına bilgi verilmeden tahliye edildi. Tahliye sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ilk açıklama geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu, gece saatlerinde serbest bırakıldı. Aslında hiç tutuklanmaması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşması önemli bir gelişme. Ancak yaşananlar, hukuk sistemimize ve demokrasimize ciddi zarar vermiştir. Gerçek bir demokraside, hiçbir yurttaş ifade ve düşünceleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılmamalıdır. Bu hedefe ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’deki bir sokak röportajında, Instagram yasağı ve hükümet politikalarını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Avukatı Hüseyin Yıldız’ın itirazı üzerine, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından tahliye kararı verildi. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından verilen tutuklama kararı mahkeme tarafından onaylandı. Savcılık, iddianameyi hızlı bir şekilde hazırlayarak duruşma tarihini 3 Eylül olarak belirlemişti.

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