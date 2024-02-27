Dimon’dan ticari gayrimenkul yorumu

Kaynak: Bloomberght
Dimon’dan ticari gayrimenkul yorumu
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’a ticari gayrimenkul sektöründe yaşanan sorunların ABD resesyondan kaçındığı sürece yönetilebilir düzeyde olduğunu söyledi.

Jamie Dimon, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak da daha düşük değerlemelerin “kriz olmadığını, bunun bilinen bir şey olduğunu” dile getirdi.
Dimon eğer resesyon yaşamazsak refinansmanla, daha fazla sermaye koyarak bu problemin çözülebileceğini düşündüğünü, eğer faizler artar ve resesyon yaşarsak gayrimenkullerde sorunlar olacak ve bazı bankalar diğerlerine göre gayrimenkuller açısından daha büyük problem yaşayacağını söyledi.
Dimon artan temerrüt oranlarının uzun süren düşük faiz döneminin ardından “normalleşme sürecini” yansıttığını düşünüyor.

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