Dimon’dan ticari gayrimenkul yorumu

Jamie Dimon, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak da daha düşük değerlemelerin “kriz olmadığını, bunun bilinen bir şey olduğunu” dile getirdi.

Dimon eğer resesyon yaşamazsak refinansmanla, daha fazla sermaye koyarak bu problemin çözülebileceğini düşündüğünü, eğer faizler artar ve resesyon yaşarsak gayrimenkullerde sorunlar olacak ve bazı bankalar diğerlerine göre gayrimenkuller açısından daha büyük problem yaşayacağını söyledi.

Dimon artan temerrüt oranlarının uzun süren düşük faiz döneminin ardından “normalleşme sürecini” yansıttığını düşünüyor.