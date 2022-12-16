﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da uygulanan 2022-KPSS DHBT Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.