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ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:46
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Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da uygulanan 2022-KPSS DHBT Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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