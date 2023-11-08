Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı

Yıllardır din istismarcılarının ısıtıp ısıtıp sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafın gerçek hikayesi ortaya çıktı.
Çarşafı yüzünden Hükümet Binasından atıldığı öne sürülen bir kadının, gerçekte Atatürk’ün naaşını görmek için kendisini paraladığı tarihçi yazar Ümit Doğan tarafından ortaya çıkarılıp arşive alındı.
Fotoğrafın çekildiği dönemde gazetede yer alan başlık her şeyi açıklığa kavuşturdu.
İşte o fotoğrafın başlığı:
“Istırap içinde kendisini kaybeden bir Türk anası”
Başlığın altında ise: “ Atatürk’ün tabutunu görmeye geliyordu”