Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı

Din istismarcılarının yıllardır ortaya atıp Atatürk’e saldırdığı bir iddia daha çürüdü. Çarşaflı kadının kıyafeti yüzünden Hükümet Binası’ndan atıldı dedikleri kadın meğer Atatürk’ün naaşını görmek için kendisini paralayan bir kadın olduğu ortaya çıktı.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı

Yıllardır din istismarcılarının ısıtıp ısıtıp sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafın gerçek hikayesi ortaya çıktı.

Çarşafı yüzünden Hükümet Binasından atıldığı öne sürülen bir kadının, gerçekte Atatürk’ün naaşını görmek için kendisini paraladığı tarihçi yazar Ümit Doğan tarafından ortaya çıkarılıp arşive alındı.

Fotoğrafın çekildiği dönemde gazetede yer alan başlık her şeyi açıklığa kavuşturdu.

İşte o fotoğrafın başlığı:

“Istırap içinde kendisini kaybeden bir Türk anası”

Başlığın altında ise: “ Atatürk’ün tabutunu görmeye geliyordu”

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