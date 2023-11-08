Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı

Din istismarcılarının yıllardır ortaya atıp Atatürk’e saldırdığı bir iddia daha çürüdü. Çarşaflı kadının kıyafeti yüzünden Hükümet Binası’ndan atıldı dedikleri kadın meğer Atatürk’ün naaşını görmek için kendisini paralayan bir kadın olduğu ortaya çıktı.