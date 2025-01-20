Dinamo Kiev Teknik Direktörü "Galatasaray Türkiye'nin en güçlü takımı"

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev yarın akşam 18.30'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovsky karşılaşmayı yorumladı.

Sözlerine Türkiye'ye teşekkür ederek başlayan Oleksandr Shovkovskyi, "Misafirperverlikleri için öncelikle Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Oyuncularım ve biz hazırız. Savaştan dolayı zorlansak da ister istemez hayat devam ediyor. Tabii ki her zaman futbolcular bunu hatırlıyor, biz savaştayız. Her gün antrenmanları bombalar altında yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU İLE MAÇI KONUŞMADIM"

Oyuncularına güvendiğini ifade eden Shovkovskyi, "Denys Popov ve Volodymyr Brazhko hariç tüm oyuncularım maç için hazır. Kamp güzel geçti. Hazırlanmak için kısa bir süre ama ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim için bunlar tecrübe oluyor" diye konuştu. Mircea Lucescu ile maç hakkında konuşmadıklarını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Mircea Lucescu çok büyük bir hoca. Sadece Türkiye'de değil Ukrayna'da da böyle. Biz onunla çok farklı konular konuştuk. Futbol konuşmadık" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ TAKIMI"

Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğuna değinen Shovkovskyi, "Dürüst konuşmak gerekirse iyi bir takımla oynayacağız. Türkiye'nin en güçlü takımı ile oynayacağız. Buna göre hazırlandık. Bu maç bize hatalarımızı ve doğrularımızı gösterecek. Biz prestijli bir takımız. Yarın oyun güzel olacak" sözlerini sarf etti.