Dini girişimlerden rahatsız olduğunu söyleyen yarbay Din İşleri Şube Müdürü olarak atandı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, dini girişimlere karşı olduğunu açıklayan bandocu yarbay kendi isteği dışında Din işleri görevine atandı.

Ordu içinde dini vaaz veren bir cemaat yapılanması hakkında şikayette bulunan bando yarbay rütbesindeki bir subay Şırnak'a isteği dışında tayin edildi.

Yarbay'ın bando takımından olduğu halde Şırnak 23. Tümen Komutanlığı Din İşleri Şube Müdürlüğüne Şube müdürü olarak atandığı öğrenildi.

"YARBAY TAKDİR EDİLECEĞİNE CEZALANDIRILIYOR"

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Av. Cihan Arık yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Yarbayın cemaat uzantılarını uyardığında 'Sen fıkıh bilmiyorsun, cahilsin' yanıtı aldığını ifade eden Av. Arık, yarbayın takdir edileceği yerde cezalandırıldığını söyledi. Arık, “Yarbaya kendi alanıyla hiçbir alakası olmayan Din İşleri Şube Müdürlüğüne yollanarak 'Git fıkıh öğren' mi denilmek isteniyor?" ifadelerini kullandı.

"TSK BÖYLE BİR HATAYI DAHA KALDIRAMAZ"

TSK'nin cemaatlerin güç savaşında savaş alanına dönüştürüldüğüne dikkat çeken Arık, geçmişte ordunun siyasallaşmasının 'Balkan Faciası’nın yaşanmasına sebep olduğunu yenilgi sonrası yüksek rütbeli subaylar harekete geçerek 10 Ekim 1913 tarihinde “Askerlerin Siyasetle iştigâlini Men’eden Kanun 'un çıkarıldığını, aynı yaklaşımın ağır sonuçlarından birisini 15 Temmuz'da yaşadığımızı söyledi. Arık, “TSK böyle bir hatayı daha kaldıramaz, yanlıştan bir an önce dönülmeli” ifadelerini kullandı.