Dinlenme tesisindeki tırda yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dinlenme tesisindeki tırda yangın

Konya Karapınar'da dinlenme tesisinde park eden tırda yangın çıktı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Karapınar ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan tırın dorse bölümündeki lastikler alev aldı.

Alevler kısa sürede büyüyünce, ilk müdahaleyi araç sahibi ve tesis çalışanları yangın tüpleriyle gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırda hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

aw215786-01.jpg

aw215786-02.jpg

aw215786-03.jpg

Son Haberler
Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı Ekonomi
Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı
Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor Gündem
Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor
TSK personeline yasak geldi. TBMM’de kabul edildi Gündem
TSK personeline yasak geldi. TBMM’de kabul edildi
Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali ortaya çıktı. Bakın hangi ünlünün kızı Magazin
Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali ortaya çıktı. Bakın hangi ünlünün kızı
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı Yerel Haberler
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
1500 yıllık gizemli işaretler keşfedildi. Arkeologlar bile inanamadı Kültür Sanat
1500 yıllık gizemli işaretler keşfedildi. Arkeologlar bile inanamadı
Fatih Altaylı Sinan Oğan'a taktığı lakabı açıkladı Gündem
Fatih Altaylı Sinan Oğan'a taktığı lakabı açıkladı