Dinlenme tesisindeki tırda yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Karapınar ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan tırın dorse bölümündeki lastikler alev aldı.

Alevler kısa sürede büyüyünce, ilk müdahaleyi araç sahibi ve tesis çalışanları yangın tüpleriyle gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırda hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.