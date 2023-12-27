Dinsizin hakkından imansız gelir atasözünün anlamı nedir?

Dinsizin hakkından imansız gelir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işin görülmesi için bazen bazı kişiler insafsızca davranışlar sergileyip insafsızca konuşabilir.

O insafsız kişilerin hakkından sadece en az onun kadar insafsızlar gelir.

Eğer bir işin yapılması, bir sözün söylenmesi durumunda biri ya da birileri zor durumda kalıyorsa; o biri ya da birilerini kurtarmak, aklamak amacıyla daha ağır bir iş veya daha ağır bir söz söylenmesi anlamında kullanılır.

DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sen yalan söylersen o da seni böyle rezil eder işte, dinsizin hakkından imansız gelir.

Dinsizin hakkından imansız gelir, Ersin diyor ki dedikodumu yapınca işten çıkardım.