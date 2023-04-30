Dip çamuru temizlenecek! İzmit Körfezi dev bir akvaryum olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde ilk çamur çekimi 2 Mayıs'ta yapılacak.

Dip çamuru temizlenecek! İzmit Körfezi dev bir akvaryum olacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'ni eski günlerine kavuşturarak dev akvaryum haline getirecek projenin startı 2 Mayıs Salı saat 10.00'da verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımının beklendiği aktarılan açıklamada, Marmara denizindeki müsilaj sorununun ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesinin, İzmit Körfezi'nin doğu baseninde, akıntılar, yüzeysel sular ve insan faaliyetleri sonucu biriken dip çamuruyla ilgili TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi'ne rapor hazırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, İzmit Körfezi'ni kurtarmak için dip çamuru temizleme projesine hazırlık yapıldığı ifade edilerek, "İki etaplı projenin 720 hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucu 3,5 milyon metreküp, yaklaşık 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi eski günlerine kavuşacak ve adeta dev bir akvaryum görünümü kazanacak." denildi.

Çamurun dipten borularla çıkarılacağı ve İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan susuzlaştırma tesisine taşınacağı bildirilen açıklamada, projenin 5 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

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