Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında son iki sırada yer alan Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

MAÇ İKİ TARAFA DA GİTTİ GELDİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede ilk yarıyı Sam Larsson'un 16'ıncı dakikada penaltıdan attığı golle Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Kayserispor 68 ve 74'üncü dakikalarda Onugkha'nın peş peşe attığı gollerle geri dönüşe imza attı.

Ancak mücadelede son sözü Fatih Karagümrük kaptan Atakan Çankaya söyledi. Çankaya'nın 79'uncu dakikada attığı golle karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SONUÇ KİMSEYİ MEMNUT ETMEDİ

Çıkış arayan son sıradaki iki takımın mücadelesinde puanların bölüşülmesi kimseyi memnun etmedi.

Bu sonuçla 6 hafta sonra puanla tanışan Fatih Karagümrük puanını 4'e yükseltti.

Radomir Dalovic Kayserispor'un başında çıktığı ikinci maçında ilk puanını aldı ama sarı kırmızılılar 6 puanla bu hafta da küme hattından kurtulamadı.