Diplomatik minibüsle milyonluk kaçakçılık

Dün öğle saatlerinde kapıkule gümrük kapısı’nda piyasa değeri 10 milyon 14 bin TL olan kaçak 427 cep telefonu ile 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirdi.

KAYNAK: DHA
Diplomatik minibüsle milyonluk kaçakçılık

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda görevli Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, diplomatik statüsü olan yabancı uyruklu şüphelinin yurda giriş yaptığı minibüsü X-ray taramasından geçirdi. Daha sonra araçta fiziki arama yapıldı.

Aramada, bagajın üzerindeki kolilerde son model 427 cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon 14 bin TL olduğu belirtildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

BU İLK DENEMELERİ DEĞİL

Edirne’de bundan birkaç gün önce de gümrük kapısından değeri 2 milyon 200 bin lira olan son model 200 akıllı cep telefonu ele geçirilmişti. Telefonları aracın farlarına ve iç kısımlarına saklayıp geçirmeye çalışmışlar, fakat x-ray cihazına takılmışlardı.

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